Nagorno-Karabakh: governo Brasile segue con preoccupazione sviluppi scontro (2)

- Al netto dalle rivendicazioni su chi abbia iniziato gli scontri o, eventualmente, causato l'operazione su larga scala delle forze armate azerbaigiane, quel che ne emerge è che le recrudescenze degli ultimi mesi e la dura dialettica di ambo le parti sono sfociate in un confronto aperto che difficilmente, tuttavia, potrà portare effetti positivi per una delle due parti. È impossibile, infatti, verificare al momento quanto siano estese le porzioni di territorio riconquistate ieri dall'Azerbaigian, al netto del fatto che il ministero della Difesa armeno questa mattina ha riferito di aver ripreso il controllo di alcune aree dove si sono svolti i combattimenti. Peraltro, i villaggi riconquistati sembrerebbero delle vere proprie "terre di nessuno", ovvero aree che dagli scontri degli anni Novanta in poi vengono considerati dei territori il cui controllo territoriale potrebbe cambiare molto rapidamente, come accaduto al villaggio di Talysh nell'aprile del 2016. (segue) (Brb)