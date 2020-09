Nagorno-Karabakh: governo Brasile segue con preoccupazione sviluppi scontro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numerosi appelli fatti dalla comunità internazionale, al momento, non sembrano trovare molto ascolto. I parlamenti di Armenia e Azerbaigian, oltre a quello della repubblica non riconosciuta del Nagorno-Karabakh, hanno proclamato la legge marziale. Inoltre il premier armeno, Nikol Pashynian, ha riferito che si sta valutando di riconoscere l'indipendenza della repubblica separatista, nota anche come Artsakh, a seguito dell'escalation lungo la linea di contatto. Il riconoscimento dell'indipendenza della repubblica de facto "è nell'agenda" del governo armeno, secondo Pashinyan, che ritiene se ne debba discutere "molto seriamente". Il riconoscimento sarebbe una mossa molto azzardata, perché dal punto di vista del diritto internazionale – e ci sono ben quattro risoluzioni delle Nazioni Unite che lo confermano – il regime che di facto detiene il potere nel Nagorno-Karabakh non vanta alcuna legittimità. A peggiorare la situazione, inoltre, ieri sera sono arrivate le parole del presidente del Nagorno Karabakh, Arayik Harutyunyan, secondo cui nell’offensiva azerbaigiana di ieri sarebbero stati impiegati anche droni e caccia turchi. Alcuni giornalisti esperti di Turchia, invece, hanno pubblicato sui social che le autorità di Ankara avrebbero trasferito dei militanti islamisti della divisione Hamza – principalmente attiva ad Aleppo – dal nord della Siria all'Azerbaigian. D’altro canto, alcuni media azerbaigiani riportano il trasbordo di aerei russi da Rostov verso l’Armenia, si ipotizza per delle consegne di armamenti. (Brb)