Legge elettorale: Rampelli (Fd'I), soglia di sbarramento solo se c'è premio di maggioranza

- Per il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, "a furia di fare in ogni legislatura una riforma istituzionale ed elettorale, si sta perdendo l'orientamento. La domanda è: che cosa chiede un cittadino? Il cittadino chiede il poter decidere da chi essere governato. Gli italiani - ha continuato il parlamentare - non si sentono minimamente rappresentati da un sistema della delega in bianco attraverso cui mettere una croce per consentire poi a soggetti terzi chi decidere chi governerà l'Italia". Intervenendo al dibattito "Dopo il referendum: legislazione elettorale, bicameralismo, regolamenti parlamentari" organizzato dal costituzionalista professor Fulco Lanchester, presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma "La Sapienza", l'esponente di Fd'I ha proseguito: "L'unica riforma che tuttora funziona benissimo è quella dei Comuni con l'elezione diretta dei sindaci, le preferenze, la soglia di sbarramento e il premio di maggioranza. Il cittadino decide tutto, come imporrebbe la democrazia. Concepire una legge elettorale che metta la soglia di sbarramento senza introdurre il premio di maggioranza è fare manipolazione della buona fede dei cittadini. In linea di principio - ha continuato Rampelli -, si sacrifica la rappresentatività (introducendo la soglia) a vantaggio del premio di maggioranza per garantire la stabilità e la governabilità. Ma se non s'introduce il premio, che senso ha la soglia di sbarramento se non quella di conculcare il diritto di partecipazione al gioco democratico a vantaggio di soli alcuni partiti?".(Rin)