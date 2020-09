Cultura: provincia Mb, primo week end "Ville aperte in Brianza" concluso con quasi 13.000 presenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso il primo week end di Ville Aperte in Brianza con un successo “straordinario”, in linea con le premesse della manifestazione. Lo comunica in una nota la provincia di Monza e Brianza precisando che si è sfiorato il tetto delle 13.000 presenze che, nel complesso, hanno partecipato alle visite guidate, hanno scelto un itinerario, hanno seguito ad uno dei numerosi eventi in programma. “Alla vista dei dati che gli uffici hanno raccolto questa mattina - commenta il presidente dell'ente Luca Santambrogio - siamo davvero rimasti sorpresi da un risultato che, mesi fa quando abbiamo lanciato la sfida a tutti i partner, non avevamo assolutamente previsto. Erano davvero tanti, in tutti i siti aperti, i visitatori che aspettavano l’apertura della manifestazione e che hanno partecipato dando prova di grande rispetto di tutte le prescrizioni a tutela della salute. Io stesso ho partecipato da fruitore a diversi eventi, incontrando i sindaci, i proprietari delle ville e le guide che hanno fatto, come sempre, un lavoro straordinario. Abbiamo avuto anche la visita di due troupe di tg rai e abbiamo provato a sperimentare qualche diretta social per mostrare cosa c’è dietro la manifestazione. Una prova che questo territorio ha voglia di ripartire e ripartire dal bello che ci circonda chiamando noi istituzioni a fare la nostra parte per sostenere la cultura, il turismo, l’economia. Ringrazio davvero tutti per averci permesso di raggiungere questo risultato inaspettato. Siamo pronti - conclude - per vivere il prossimo ed ultimo week end dedicato alle nostre bellezze".(com)