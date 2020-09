Trasporto aereo: in regione incontro tra governatore, assessori e sindaci sullo sviluppo del piano aeroportuale Malpensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riunione con i sindaci del Cuv (Comitato urbanistico volontario) in vista della presentazione formale del parere della Regione Lombardia al ministero dell'Ambiente sulla procedura di valutazione di impatto ambientale per il masterplan di Malpensa si è svolta oggi in Regione Lombardia, alla presenza del governatore Attilio Fontana e degli assessori regionali all'Ambiente e Clima, Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile e al Territorio e Protezione civile. Nel corso dell'incontro - viene spiegato da Palazzo Lombardia - i sindaci dei comuni dell'area intorno allo scalo aereo internazionale hanno manifestato a Regione Lombardia le loro osservazioni e criticità sul masterplan presentato da Sea, in particolare sulla volontà della società di mantenere nel sedime aeroportuale tutte le opportunità di sviluppo senza tener conto del territorio circostante e della necessità di uno sviluppo armonioso dell'area. In particolare, le osservazioni si sono concentrate sul tema del consumo di suolo, dell'accessibilità viabilistica (i problemi della strada statale 336, le criticità legate dell'inquinamento dell'aeroporto e la necessità di un monitoraggio permanente della qualità dell'aria, la necessità di uno strumento di inquadramento territoriale che riprenda i contenuti del piano d'area di Malpensa e la necessità di mantenere fuori dall'aeroporto gli interventi di ricaduta economica e mitigazione ambientale). "Per quanto di mia competenza - ha commentato l'assessore all'Ambiente Raffale Cattaneo - presenteremo formalmente il parere della Regione all'interno della procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale che è in capo al ministero dell'Ambiente, tenendo conto delle osservazioni dei Comuni espresse in questa sede. È fondamentale che su questi temi possa aprirsi una fase di confronto sistematico anche con Sea e Anas sui contenuti del Masterplan e per poter arrivare ad un rapporto positivo e ad un confronto con il territorio sui temi emersi". Per il tema infrastrutture è intervenuta l'assessore Claudia Maria Terzi che ha proposto di "costituire un Tavolo di lavoro per le infrastrutture con Sea e Anas oltre che con i Comuni del territorio e con Regione Lombardia per affrontare le criticità legate al nuovo piano di sviluppo aeroportuale di Malpensa". (com)