Grecia: polizia apre indagine su Ong che favoriscono immigrazione a Lesbo

- La polizia greca ha aperto un'indagine sulle attività degli operatori umanitari che, secondo le autorità locali, starebbero favorendo gli ingressi di migranti clandestini nell'isola di Lesbo. La polizia ellenica, scrive il quotidiano "Kathimerini", ha fatto sapere oggi che 35 persone legate alle Ong che lavorano nel settore dell'immigrazione sono indagati per aver fornito sostegno ai trafficanti di migranti sulle imbarcazioni dirette verso Lesbo. Gli operatori umanitari, secondo l'accusa, avrebbero fornito informazioni sulle coordinate geografiche per favorire gli sbarchi sull'isola greca dalla Turchia. Le autorità greche hanno pertanto avviato un'indagine preliminare dopo aver individuato le persone coinvolte. Il ministro dell'Immigrazione, Notis Mitarakis, ha dichiarato che "non saranno tollerate" le attività illegali da parte delle Ong in Grecia. (Gra)