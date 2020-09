Legge elettorale: Gelmini (FI), dopo tormentone estivo sarà anche film di Natale?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "la maggioranza ha fatto finta di trovarsi d'accordo sulla legge elettorale prima del referendum e adesso ha ricominciato a litigare. Dopo essere stato il tormentone dell'estate - continua la parlamentare in una nota -, la legge elettorale si candida ad essere anche il film di Natale. Peccato che i problemi del Paese siano di tutt'altra natura e che le attenzioni di chi ha ruoli di responsabilità oggi dovrebbero essere concentrate sulla sessione di bilancio e sul Recovery plan, per far uscire l'Italia dalla crisi - conclude l'esponente di FI - e restituire fiducia e speranza agli italiani". (Com)