I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Difesa: Libano, dispiegate forze Unifil nel porto di Beirut - La missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano del sud (Unifil) ha dispiegato un distaccamento dei caschi blu per assistere le autorità libanesi nei loro sforzi volti ad affrontare le conseguenze dell’esplosione avvenuta il 4 agosto scorso nel porto della capitale. Lo riferisce un comunicato stampa di Unifil, sottolineando che l’operazione è avvenuta in coordinamento con le Forze armate libanesi (Laf). La presenza delle forze di Unifil a Beirut “rappresenta un momento speciale per poter offrire un sostegno tangibile alla popolazione bisognosa”, ha dichiarato il comandante di Unifil, generale Stefano Del Col. L’alto ufficiale italiano ha aggiunto: “E’ importante per una missione come Unifil con oltre 10 mila soldati aiutare il paese che ci ospita da oltre 42 anni. Questo sostegno rientra nel quadro dell’appello del Consiglio di sicurezza volto a rafforzare la cooperazione Unifil-Laf”. Il dispiegamento dei caschi blu è avvenuto dopo l’autorizzazione del Consiglio di sicurezza dell’Onu per adottare “misure temporanee speciali” per fornire sostegno al Libano e alla popolazione libanese dopo le esplosioni. L’assistenza di Unifil, gestita da una task force di genieri, avverrà in tre fasi per un periodo di circa tre settimane. I caschi blu forniranno assistenza soprattutto per lo sgombero dei detriti e per i lavori di costruzione al fine di facilitare una rapida ripresa delle operazioni nel porto di Beirut. L’esplosione nel principale scalo portuale libanese ha provocato oltre 190 morti e 6.500 feriti. (segue) (Res)