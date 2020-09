© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran-Qatar: ministri dell'Energia discutono dell'interconnessione tra reti elettriche - I ministri dell'Energia di Iran e Qatar hanno discusso in videoconferenza i vantaggi dell'interconnessione delle reti elettriche dei due paesi. Lo riferisce l'agenzia stampa iraniana "Irna". L'iraniano Reza Ardakanian e il qatariota Saad Sherida al Kaabi hanno discusso anche iniziative regionale per espandere la cooperazione nel trattamento delle acque, nella loro depurazione e nella desalinizzazione dell'acqua di mare. Ardakanian ha fatto riferimento agli scambi energetici dell'Iran con i paesi circostanti, evidenziando come il Qatar abbia un surplus di energia e ne scambi fruttuosamente con Pakistan, Afghanistan e Iraq. (segue) (Res)