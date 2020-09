© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aerospazio: gli Emirati lanciano in orbita il loro primo nanosatellite ambientale - Gli Emirati Arabi Uniti lanciano in orbita oggi il loro primo nanosatellite ambientale, sviluppato da studenti della Khalifa University (Ku) e della American University di Ras al Khaima (Aurak). Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Il nanosatellite, denominato MeznSat, verrà condotto in orbita a un’altezza di 575 chilometri dal cosmodromo di Plesetsk, in Russia, da un razzo Soyuz-2. Il nanosatellite, sviluppato nel corso di tre anni da 30 studenti di entrambi gli atenei, avrà la funzione di individuare e misurare nell’atmosfera la presenza dei principali gas serra, come anidride carbonica e metano. A bordo il satellite ha due carichi utili: uno spettrometro infrarosso a onde corte, in grado di coprire lunghezze d’onda fra i 1.000 e i 1.650 nanometri, e una camera digitale Rgb in grado di acquisire immagini a colori della Terra. Il satellite pesa circa 2,7 chilogrammi e misura appena 30 centimetri di lunghezza, per 10 di altezza e di larghezza. “Questi progetti cercano di sviluppare le capacità nazionali e migliorare la ricerca scientifica nelle università, crescendo una nuova generazione di ingegneri emiratini pronti a unirsi al settore spaziale”, ha detto Mohammed Nasser al Ahbabi, Direttore generale dell’Agenzia spaziale degli Emirati (Uaesa). (Res)