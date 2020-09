I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaticano: Lamorgese, durante emergenza Covid Polizia a fianco di persone più fragili - "Un momento che viviamo con emozione e gioia". Così il ministro Luciana Lamorgese ha definito l'udienza speciale che Papa Francesco ha concesso in occasione del 75mo anniversario dell’istituzione dell’Ispettorato di pubblica sicurezza presso il Vaticano. "La sua fondazione, ha ricordato il ministro, suggellò l’intenso rapporto collaborativo tra lo Stato italiano e la Santa Sede". Anche durante questi difficili momenti caratterizzati dalla pandemia del coronavirus, "l’attività di controllo - ha ricordato la titolare del Viminale - a tutela di un’ordinata convivenza civile, è proseguita incessante, con equilibrio e senso di responsabilità. Le Forze di polizia sono state al fianco dei cittadini ponendosi al loro servizio, in particolare, delle persone più fragili e in difficoltà". (segue) (Rin)