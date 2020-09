I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pa: Dadone, migliorare valutazione performance per rispondere a cittadini - "Una Pubblica amministrazione inclusiva, che pone al centro il cittadino, orientata alla soddisfazione delle persone e in grado di ascoltare e raccogliere davvero bisogni, esigenze, istanze, spunti, non può che orientarsi sempre più verso il risultato. La Pa deve ambire, ora più che mai, a supportare e magari anche a guidare il rilancio del Paese". Lo ha detto il ministro per la Pa, Fabiana Dadone, nel videomessaggio di apertura dell’incontro organizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica per discutere delle possibili linee di evoluzione dei sistemi di valutazione delle pubbliche amministrazioni. "In questa chiave e nella prospettiva di un lavoro pubblico sempre meno legato a vincoli logistici e di orario, l'azione di riforma della misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa, anche coinvolgendo i cittadini, è sfida cruciale. La valutazione non deve più essere solo un esercizio formale sulla carta, ma deve rispondere alla percezione che le persone hanno della pubblica amministrazione”, ha affermato il ministro. (segue) (Rin)