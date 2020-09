I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Speranza, ci saranno mesi che richiederanno impegno di tutti - "La battaglia contro il Covid ci deve vedere tutti impegnati in prima linea. Ci saranno mesi in cui ci sarà bisogno dell’impegno di tutti. I governi possono attuare misure anche con vigore, come abbiamo fatto, ma quello che fa davvero la differenza è il comportamento delle persone". Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione della presentazione della campagna Nastro Rosa 2020 della Lilt contro il tumore al seno. "Ad oggi 1 milione di persone sono morte. Una notizia drammatica che sottolinea la gravità di questo evento. Siamo ancora dentro la sfida", ha spiegato Speranza. "I numeri che arrivano dai Paesi vicini sono preoccupanti, ma anche da noi da qualche settimana i numeri sono in crescita anche se in termini quantitativi siamo molto al di sotto dei paesi Ue. Dobbiamo però batterci convintamente contro il virus e mantenere un livello altissimo di attenzione rispettando le norme di comportamento", ha ribadito il ministro della Salute. (Rin)