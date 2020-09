M5s: incontro Crimi-regionali su Stati generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle Vito Crimi oggi ha incontrato i consiglieri regionali M5s per condividere il percorso verso gli Stati generali. La riunione si è tenuta presso l'Auletta dei Gruppi alla Camera, mentre una parte dei consiglieri era collegata da remoto. Nel corso del confronto, durato oltre 3 ore, i consiglieri regionali hanno esposto la loro posizione rispetto ai tre scenari possibili per gli Stati generali ma l'appuntamento è stato anche l'occasione per un confronto rispetto al presente e al futuro del Movimento nei territori. Lo riferisce una nota del Movimento cinque stelle. (Com)