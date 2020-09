Roma: Municipio VIII in collaborazione con Poste italiane per la rigenerazione edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo una possibilità di poter rigenerare l'edilizia urbana attraverso gli strumenti normativi varati nei mesi scorsi dal Parlamento. Come Municipio Roma VIII vogliamo portare all'attenzione della cittadinanza in genere e in particolare degli addetti ai lavori le possibilità che ci vengono date dal Super eco bonus per la detrazione del 110 per cento dei lavori effettuati sugli stabili per l'efficientamento energetico e la ristrutturazione edilizia. Per questo ringrazio Poste Italiane per la disponibilità e per la collaborazione che abbiamo attivato sul nostro territorio per facilitare l'accesso della cittadinanza a questo importante strumento che può permettere l'ammodernamento degli edifici facendo della nostra città una avanguardia sul lavoro di rigenerazione urbana".Lo dichiara, in una nota, il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "I referenti di Poste italiane intervenuti - si legge in una nota - dopo aver ringraziato il presidente del Municipio per l'invito a partecipare all'iniziativa, hanno illustrato con una serie di slide cosa prevede il 'Superbonus' e chi ne può far richiesta, evidenziandone i benefici in ordine soprattutto all'efficientamento energetico, specificando gli interventi cosiddetti 'trainanti' e più in generale illustrando le condizioni necessarie per usufruire dell'incentivo fiscale. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla descrizione delle tre modalità di accesso al 'Superbonus', alla serie di adempimenti formali da rispettare e alla elencazione dei principali soggetti 'tecnici' coinvolti. Da sempre impegnata a supporto dello sviluppo del Paese e attenta alle esigenze di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, Poste Italiane coglie l'occasione per ricordare la sua partecipazione, per il secondo anno consecutivo, al 'Mese dell'educazione finanziaria' che si svolgerà per tutto il mese di ottobre. In questa edizione, le iniziative previste sono una serie di appuntamenti Webinar con i cittadini e dieci video pillole che potranno essere visualizzate sulla pagina web Edufin dell'Azienda. Si parlerà, tra l'altro, di pianificazione finanziaria, previdenza complementare, protezione, risparmio e investimenti e del ruolo del consulente con l'obiettivo di aiutare i cittadini ad aumentare la propria consapevolezza ogni qual volta debbano effettuare decisioni in campo finanziario, assicurativo e previdenziale". (Com)