- India: riforma commercio agricolo, Punjab annuncia ricorso alla Corte suprema - Amarinder Singh, capo del governo dello Stato indiano del Punjab, ha annunciato un ricorso alla Corte suprema contro la riforma del commercio agricolo. Singh, esponente del Congresso nazionale indiano (Inc), partecipando oggi a una protesta degli agricoltori nel villaggio di Khatkar Kalan, vicino Banga, ha detto che i legali del governo inviati a Nuova Delhi torneranno domani e che al loro ritorno si discuterà di “come procedere in materia e poi contestare la legislazione nella Corte suprema”. Il Punjab, considerato “il granaio dell’India”, è in prima linea nella battaglia contro la liberalizzazione del commercio agricolo ma ci sono state manifestazioni anche in altri Stati, come il Karnataka, e a Nuova Delhi. La mobilitazione è stata lanciata dal comitato Kisan Mazdoor Sangharsh e vi hanno aderito anche altre associazioni di categoria. Diverse organizzazioni sindacali, come la Bhartiya Kisan Union (Bku) e l’All India Kisan Sangharsh Coordination Committee (Aikscc), si sono espresse contro le riforme. Tra i partiti di opposizione, oltre al Congresso, hanno protestato l’All India Trinamol Congress (Tmc) e il Partito dell’uomo comune (Aap). Nella maggioranza il partito sikh Shiromani Akali Dal (Sad) ha ritirato la sua unica ministra, Harsimrat Kaur Badal, che aveva il portafoglio dell’Industria della trasformazione alimentare. L’iniziativa legislativa del governo si è articolata in tre progetti di legge approvati la scorsa settimana dal parlamento e promulgati ieri dal presidente della Repubblica, Ram Nath Kovind: The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act e l’Essential Commodities (Amendment) Act. (segue) (Res)