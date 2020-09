© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: relatore speciale Onu chiede piano di ricollocamento per 250 mila persone che vivono nelle baraccopoli - Balakrishnan Rajagopal, Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto a un alloggio adeguato, in un comunicato stampa pubblicato oggi, ha espresso preoccupazione per un ordine della Corte suprema dell'India che impone lo sfratto di circa 250 mila persone che vivono in una baraccopoli lungo i binari ferroviari nella capitale Nuova Delhi. Lo riporta il portale d'informazione dell'Onu "Un News". La massima autorità giudiziaria indiana alla fine di agosto ha ordinato lo sfratto per circa 48 mila famiglie che vivono vicino ai binari, dando agli occupanti tre mesi per andarsene; successivamente i supremi giudici hanno emesso una seconda sentenza per sospendere temporaneamente l'ordine. La decisione è stata accolta con favore dal relatore, il quale, però, ha aggiunto che le quattro settimane previste sarebbero insufficienti per elaborare un piano di ricollocazione ragionevole. Il relatore ha anche evidenziato che la misura costituirebbe una grave violazione dei diritti umani e degli obblighi dell'India ai sensi del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Rajagopal ha invitato la Corte suprema a riconsiderare il caso alla luce degli obblighi internazionali in materia di diritti vigenti in India. Secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, il relatore ha contattato il governo indiano per avere maggiori chiarimenti ed esporre alla Corte suprema le sue preoccupazioni. Per evitare la diffusione nella comunità del coronavirus, Rajagopal ha invitato il governo di Nuova Delhi a vietare tutti gli sfratti durante la pandemia ai sensi del National Disaster Management Act o dell'Epidemics Act. Il trasferimento, come suggerisce il relatore, dovrebbe essere avviato solo quando la situazione sanitaria sarà sotto controllo. (segue) (Res)