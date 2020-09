© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh: coronavirus, superati 360 mila casi con 5.193 decessi - In Bangladesh sono stati registrati 1.407 nuovi casi di coronavirus e 32 decessi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) del ministero della Sanità nel suo bollettino di oggi. Il numero complessivo dei contagi è salito a 360.555 e quello delle vittime a 5.193, con un tasso di mortalità dell’1,44 per cento. Sono stati dichiarati guariti 1.582 pazienti e i casi risolti sono arrivati a 272.073, con un tasso di recupero del 75,46 per cento. In tutto il paese 15.518 persone che hanno contratto il virus sono in isolamento e 44.227 esposte al rischio di contagio sono in quarantena. Ieri, in 94 laboratori abilitati, sono stati effettuati 11.922 test,. Il totale ha raggiunto 1.921.382, con un tasso di positività complessivo del 18,77 per cento. Il Bangladesh è al 15mo posto al mondo per numero di contagi. (segue) (Res)