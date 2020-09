© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh: coronavirus, morto il procuratore generale Mahbubey Alam - Il procuratore generale del Bangladesh, Mahbubey Alam, morto nella giornata di ieri per Covid-19, è stato sepolto oggi nel cimitero dei martiri intellettuali a Dacca. Alla cerimonia funebre erano presenti anche il presidente della Corte suprema, Syed Mahmud Hossain, il ministro della Giustizia, Anisul Huq, il ministro della Pesca e dell'allevamento, Rezaul Karim, il ministro delle Ferrovie, Nurul Islam Sujan; inoltre hanno dato l'ultimo saluto al massimo funzionario legale anche i giudici delle divisioni d'appello e dell'Alta corte della Corte suprema, nonché diversi esponenti politici della capitale. Il procuratore generale è morto ieri sera, intorno alle 19.30, mentre era in cura al Combined Military Hospital (Cmh) di Dacca. Mahbubey Alam era stato ricoverato nell'ospedale il 4 settembre scorso ed stato portato in terapia intensiva la mattina del 18 settembre dopo che le sue condizioni di salute erano improvvisamente peggiorate. (Res)