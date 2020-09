Puglia: scoperto nuovo focolaio di xylella nella zona di Monopoli (Ba)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l'Osservatorio fitosanitario regionale hanno reso noto che "a seguito del monitoraggio Xylella, effettuato in collaborazione con gli ispettori dell'Arif, è stato individuato un focolaio su piante di ulivo in agro di Monopoli, in zona cuscinetto e al confine con la zona indenne". La Regione Puglia ha dunque annunciato di aver "avviato prontamente le ispezioni nelle aree circostanti come previsto dal regolamento comunitario, andando anche oltre il raggio dei 100 metri attorno alle piante infette, al fine di circoscrivere il focolaio e procedere immediatamente alla rimozione del materiale vegetale infetto. L'identificazione è stata resa possibile dall'attività di monitoraggio annuale che ha già superato i due terzi della zona rossa producendo circa 100mila 'tamponi' di cui solo 149 sono risultati positivi". (segue) (Ren)