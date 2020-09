Ue: Beghin (M5s), nuovo piano azione è passo avanti, ma serve aumento controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo piano d'azione per l'Unione doganale, lanciato oggi dalla Commissione europea, è un deciso passo avanti nella difesa del Made in Italy e dei porti italiani, ma serve un aumento dei meccanismi di controllo. Lo ha dichiarato la capo delegazione del Movimento 5 stelle al Parlamento europeo, Tiziana Behin. "Il nuovo piano d'azione per l'Unione doganale, lanciato oggi dalla Commissione europea, è un deciso passo avanti nella difesa del Made in Italy e dei porti italiani. La parte sulla digitalizzazione è sicuramente molto utile per le Pmi, così come il rafforzamento dell'indotto delle infrastrutture che dovrebbe sostenere i porti italiani, troppo spesso danneggiati dallo strapotere dei grandi porti del Nord Europa", ha dichiarato. "Contraffazioni e falsi determinano una distorsione dei flussi commerciali, siamo lieti dunque che dopo anni di battaglie politiche del Movimento 5 stelle, la Commissione ne prenda atto e chieda agli Stati membri linee guida nazionali che prevedano sanzioni verso chi evade i controlli", ha ricordato. "Noi ci batteremo affinché queste sanzioni siano armonizzate a livello europeo, solo così potremo evitare il 'forum shopping' che già oggi lede la concorrenza fra i porti europei a danno di quelli più virtuosi come quelli italiani. In un momento di grave crisi come quella che stiamo vivendo la protezione del tessuto produttivo italiano ed europeo è ancora più urgente. Il Movimento 5 Stelle non sosterrà dunque nessuna proposta che non preveda un aumento dei meccanismi di controllo, spesso sottofinanziati, nei porti europei", ha concluso. (Beb)