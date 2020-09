Nord Macedonia: ministro Finanze a colloquio con rappresentanti della Camera di commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze della Macedonia del Nord, Fatmir Besimi, ha avuto oggi un incontro con i rappresentanti della Camera di Commercio macedone. Secondo quanto riferisce l'emittente "Kanal 5", i rappresentanti della Camera di commercio hanno espresso la disponibilità dell'associazione a svolgere un ruolo attivo nel processo di proposta di leggi e regolamenti che interessano direttamente le aziende del paese. Il ministro ha illustrato nel corso dell'incontro il quarto pacchetto di misure adottate dal governo contro gli effetti della pandemia da coronavirus. Secondo un comunicato della Camera di commercio, i rappresentanti dell'associazione hanno presentato a loro volta la piattaforma per lo sviluppo economico della Macedonia del Nord con i relativi punti in cui viene richiesto un intervento dello Stato per garantire la ripresa dell'economia. (Seb)