Finlandia: da oggi in vigore nuovamente restrizioni all'ingresso per maggioranza paesi Ue

- Dalla giornata di oggi i viaggiatori provenienti dalla maggior parte dei paesi dell'Ue che arrivano in Finlandia sono nuovamente tenuti a sottoporsi a regime di isolamento e invitati a fare un test sul coronavirus. Degli stati dell'Ue e dell'area Schengen, solo gli arrivi da Cipro, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Polonia, San Marino e Vaticano sono nella lista "verde" dei paesi senza restrizioni all'ingresso. Come riferisce l'emittente "Yle", la Finlandia ha reintrodotto le restrizioni all'ingresso per i viaggiatori in arrivo da paesi dell'Ue tra cui Svezia, Estonia, Germania, Islanda, Norvegia, Spagna, Danimarca, Ungheria, Italia e Slovacchia a partire da lunedì. (segue) (Sts)