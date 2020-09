Finlandia: da oggi in vigore nuovamente restrizioni all'ingresso per maggioranza paesi Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno imposte restrizioni anche ai viaggiatori provenienti da Canada, Cina, Georgia, Russia e Usa, tra gli altri. La decisione è arrivata poche settimane dopo che la Finlandia ha allentato le restrizioni alle frontiere per molti di questi paesi. La Finlandia aggiorna ogni domenica la sua lista di paesi soggetti a restrizioni di ingresso. Solo il traffico di ritorno in Finlandia, il traffico di transito, i viaggi di lavoro o gli spostamenti per altri motivi essenziali sono consentiti da questi paesi ad alta incidenza. I viaggi giornalieri saranno comunque consentiti ai residenti delle comunità ai confini della Finlandia settentrionale con Svezia e Norvegia. Anche coloro che vengono dalla Svezia e dall'Estonia potranno lavorare in Finlandia senza doversi sottoporre a un periodo di isolamento di 14 giorni. (Sts)