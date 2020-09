Lavoro: Ugl, preoccupati per commessa Anac, garantire diritto alla continuità occupazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nella giornata di oggi i lavoratori della commessa Anac sono scesi in piazza per difendere il diritto alla continuità occupazionale. È quanto dichiara Stefano Conti, segretario nazionale dell'Ugl Telecomunicazioni, in seguito alla protesta dei lavoratori dei call center in merito alla commessa Anac. "Intanto, nell'ambito della convenzione Consip, i lavoratori operanti sulla commessa Istat, a pochi giorni dalla scadenza della stessa con l'azienda uscente, non hanno notizie su quale sarà il loro destino lavorativo e la situazione, soprattutto sul sito interessato di Rende, si fa ogni minuto più preoccupante - continua Conti -È necessario che i vertici di Consip si rendano conto di quanto sta accadendo in questi giorni; il paradosso è che l'acquisizione in questi termini di commesse di carattere pubblico rischia di compromettere seriamente il percorso costruito dalle forze sociali riguardo la clausola sociale che deve rappresentare uno strumento di garanzia per la continuità del rapporto di lavoro", conclude Conti.(Com)