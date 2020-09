Ecuador: da Onu 18,9 milioni di dollari per risultati raggiunti in tutela ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ecuador ha ricevuto 18,9 milioni di dollari di finanziamento a fondo perduto da parte delle Nazioni Unite (Onu) da sviluppare progetti di tutela ambientale, come riconoscimento per le politiche sin qui svolte sulla materia. "Abbiamo avuto un riconoscimento per la cura che abbiamo nei confronti della natura. Il Fondo clima verde (Green climate Fund) ci ha dato 18,5 milioni di dollari per continuare a lavorare su progetti ambientali. L'Ecuador è il secondo paese al mondo a ricevere questo finanziamento non rimborsabile. In futuro saremo un paese sempre più sostenibile", ha detto il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, in un breve testo pubblicato sul suo profilo Twitter. Il Green climate Fund è lo strumento finanziario della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il cui obiettivo è aiutare le nazioni in via di sviluppo a generare azioni che mitighino l'impatto ambientale. Il finanziamento proviene direttamente dal Programma pilota di pagamento per risultati (Redd+). I 18,5 milioni di dollari equivalgono alla riduzione di 3,6 milioni di tonnellate di carbonio rilasciato nell'atmosfera nel paese. Una conquista ambientale che viene ripagata in denaro alle nazioni che riescono a ottenere risultati. Con questi soldi, il ministero dell'Ambiente e dell'Acqua promuoverà azioni nel territorio indigeno per regolarizzare la proprietà fondiaria nelle aree protette e promuovere alleanze pubblico-privato sostenibili per la tutela delle risorse forestali. (Brb)