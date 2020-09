Speciale infrastrutture: Regione Lazio, due milioni di euro per 9 comuni previsti da accordo con ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partita "la comunicazione della Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti della Regione Lazio ai 9 Comuni beneficiari dei due milioni di euro, previsti dalla misura 2 dell'Accordo di programma sottoscritto nel 2018 con il ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l'adozione coordinata e congiunta di misure volte al miglioramento della qualità dell'aria sul territorio regionale". Lo dichiara in una nota l'assessorato Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio. "Tra le misure previste dal protocollo, infatti - aggiunge - quella dedicata ai comuni di Alatri, Anagni, Cassino, Ciampino, Colleferro, Frascati, Frosinone, Roma e San Cesareo per la 'realizzazione di infrastrutture per il rifornimento di carburanti alternativi e per la ricarica di veicoli elettrici; realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale e la relativa interconnessione'. Ora, entro il 16 ottobre, gli enti interessati dovranno manifestare il proprio interesse al finanziamento di un intervento per il miglioramento della qualità dell'aria, che sarà finanziato nel limite massimo previsto per ognuno di loro. Dopo la raccolta delle manifestazioni di interesse, la Regione farà un bando per la definizione dei progetti di intervento veri e propri. Lunedì 28 alle ore 14.30 verrà invece presentato, a Roma nella sede della Regione Lazio, alla stampa e in diretta Fb su @RegioneLazio, l'aggiornamento del piano di risanamento della qualità dell'aria". (Com)