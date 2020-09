Maltempo: sottosegretario Sibilia (M5s) in contatto con prefetture, nell'avellinese e a Sarno oggi nuovi sopralluoghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scene simili anche a Sarno - prosegue il sottosegretario - dove si contano circa 400 persone attualmente sfollate in via precauzionale a causa di due frane attigue ad aree recentemente interessate da incendi". "Sono in costante contatto con le Prefetture di Avellino e Salerno, la Protezione civile, i Comandi dei Vigili del Fuoco e la loro centrale operativa, dalla quale sto seguendo l'evoluzione della situazione e monitorando gli sviluppi. Le criticità si stanno risolvendo ma l'attenzione resta alta. Nelle prossime ore sono previsti alcuni sopralluoghi con Genio Civile e struttura Regionale che determineranno ulteriori eventuali interventi a tutela dei luoghi e della popolazione, se dovesse essere necessario", conclude Sibilia. (Rin)