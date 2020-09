Bielorussia: BelAz propone di avviare produzione linea autocarri per uso minerario in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia ha proposto alla Russia di localizzare nel territorio della Federazione la produzione di autocarri con cassone ribaltabile per uso minerario della compagnia BelAz. Lo ha dichiarato il vice ministro dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa, Viktor Evtukhov. "I colleghi bielorussi si sono rivolti a noi con una proposta per prendere in considerazione la produzione di autocarri con cassone ribaltabile BelAz nella Federazione Russa", ha dichiarato Evtukhov, secondo quanto riferito dall'agenzia "Tass". Il viceministro ha reso noti ulteriori dettagli in merito, ma ha osservato che finora l'unica azienda straniera che assembla in Russia autocarri con cassone ribaltabile per tali scopi è la statunitense Caterpillar. Evtukhov ha riferito anche che la parte bielorussa sta negoziando la localizzazione della produzione di attrezzature per la costruzione di strade nella regione di Brjansk, dove opera già l'impianto Irmash, che produce attrezzature per l'irrigazione e per le costruzioni impiegando componenti bielorusse.(Rum)