Emilia Romagna: Mammi, aumenteremo dotazioni di carburante agricolo agevolate

- "Aumentare subito le dotazioni di carburante agricolo a prezzo agevolate. Un aiuto immediato alle attività agricole che in questi mesi hanno dovuto intensificare i trattamenti e l’impiego di macchinari sia per combattere le patologie fitosanitarie che per effettuare irrigazioni più frequenti e le necessarie lavorazioni dei terreni". Lo ha riferito in una nota la Regione Emilia Romagna che ha dato notizia della decisione assunta dalla giunta. L'assessore Alessio Mammi ha spiegato: "Un provvedimento giusto volto al sostegno delle attività agricole già colpite in questi mesi da gelate, siccità, fitopatie e raccolte premature. Abbiamo necessità di attivare tutte le attività che garantiscono aiuto concreto alle imprese agricole e ai lavoratori. Un impegno che vogliamo e continuiamo a mantenere per rendere il lavoro nei campi sempre più competitivo e per difendere il reddito di chi opera in un settore così strategico per la nostra regione”. (Ren)