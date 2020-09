Sport: Fd'I, riforma lede autonomia Coni e Carta Olimpica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rischio di procedimento del Comitato Olimpico Internazionale verso l'Italia è gravissimo, sia per le ricadute del prestigio internazionale che per le mancate possibilità economiche di Milano-Cortina 2026". Lo affermano il vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli e il deputato Federico Mollicone, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Sport. "Nella riforma dello sport sono previste forte limitazioni all'autonomia del Coni e all'operatività del segretario generale - aggiunge -. Viene stabilita una generale iperfetazione burocratica che rischia di ledere il mondo sportivo, come i limiti temporale nell'elezione degli organi direttivi. Inoltre, il Testo prevede un generale inquadramento dei lavoratori sportivi senza specifiche, con enormi possibilità che esplodano conflitti fra gestori e lavoratori. Le norme sportive nazionali devono obbligatoriamente essere armonizzate a quelle internazionali, come richiesto da un nostro emendamento approvato proprio nella riforma dello sport, per cui è necessario e urgente che la riforma venga modificata per evitare violazioni della Carta Olimpica. Presenteremo un'interrogazione al ministro Spadafora per chiedere l'immediato recepimento dei rilievi del Cio". (com)