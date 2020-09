Lazio: Fd'I, soccorso 5 stelle a Zingaretti su votazione bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nemici su Roma, alleati nel Lazio, all'insegna della convenienza. Continua il doppio gioco tra Partito democratico e grillini per salvarsi la poltrona a vicenda". Così in un comunicato i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. "I consiglieri del Movimento 5 stelle garantiscono il numero legale in aula durante le votazioni per l'approvazione del consuntivo di bilancio alla Regione Lazio", aggiungono. (Com)