Nigeria: Onu chiede rilascio del cantante Yahaya Sharif-Aminu, condannato a morte per blasfemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esperti indipendenti dei diritti umani delle Nazioni Unite hanno chiesto al governo della Nigeria di rilasciare immediatamente il cantante Yahaya Sharif-Aminu, condannato a morte per blasfemia. "Siamo profondamente preoccupati per la grave mancanza di un giusto processo nel caso di Sharif-Aminu, in particolare per quanto riguarda le notizie secondo cui sarebbe tenuto in isolamento e non avrebbe avuto diritto ad un avvocato durante il suo processo iniziale, un processo che non è stato aperto al pubblico”, hanno affermato gli esperti in un comunicato in cui chiedono inoltre che la condanna a morte venga annullata e che le autorità garantiscano la sua incolumità e il diritto a un giusto processo in attesa dell’appello contro il verdetto. “Siamo anche seriamente preoccupati per la sicurezza di Sharif-Aminu, alla luce delle minacce di morte contro di lui”, hanno aggiunto gli esperti, convinti che l'espressione artistica di opinioni e credenze attraverso canzoni o altri media – compresi quelli in grado di offendere la sensibilità religiosa – vada protetta in conformità con il diritto internazionale. (segue) (Res)