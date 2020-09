Brexit: portavoce Johnson, ci sono progressi ma posizioni ancora distanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un portavoce del primo ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato alla stampa che l'obiettivo del Regno Unito per la settimana a venire di negoziati con l'Unione europea è di fare progressi, rimarcando tuttavia che le posizioni rimangono ancora distanti. Questa dichiarazione arriva dopo le voci secondo cui le due parti si sarebbero avvicinate in trattative informali avvenute nella settimana appena trascorsa, ma adesso si tratterà di trasformare i discorsi in accordi negoziali vincolanti. Il Regno Unito ha più volte sottolineato come Londra voglia un "semplice accordo di libero scambio", ma ha anche recriminato all'Unione europea come la posizione di Bruxelles sia "meno chiara" e non tenga in conto del "nuovo status di Paese indipendente" del Regno. I negoziati ufficiali di questa settimana serviranno, secondo fonti interne, come apripista per capire se varrà la pena per le due parti di iniziare trattative non-stop fino al consiglio europeo del 15 ottobre, considerato il termine ultimo dopo il quale sarebbe difficile ottenere una ratifica di un accordo in tempo prima della fine del periodo di transizione, prevista per il 31 dicembre di quest'anno.(Rel)