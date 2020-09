Balcani: Minuto-Rizzo (Nato Foundation), destino naturale della regione è nell'Ue e nella Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro dei Balcani è nelle istituzioni europee e nel patto atlantico. Lo ha dichiarato oggi l'ambasciatore Alessandro Minuto-Rizzo, presidente della Nato Defense College Foundation, nel corso della conferenza "Balkan Perspectives 2020", organizzata dalla Fondazione a Roma. "Non ci sono dubbi che questa parte dell'Europa debba unirsi alle istituzioni europee ed euro-atlantiche. Ai nostri occhi si tratta di un destino naturale. Si tratta di una regione nella quale la Nato e l'Unione europea hanno cooperato insieme per anni per il tornaconto di tutti. E' un fatto che una forma pratica di cooperazione tra due organizzazioni a cui partecipano le più importanti democrazie possa essere di grande beneficio", ha affermato Minuto-Rizzo.(Res)