Brexit: Ue ribadisce richiesta a Londra di ritirare progetto di legge su mercato interno

- L'Unione europea ha ribadito al Regno Unito la sua richiesta di ritirare le parti controverse della legge sul mercato interno entro la fine di settembre. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, dopo la riunione della commissione mista tra Unione europea e Regno Unito. "Ho ribadito la richiesta dell'Ue di ritirare le parti controverse del progetto di legge sul mercato interno entro la fine di settembre. Riteniamo che il disegno di legge, se adottato nella sua forma attuale, costituirebbe una violazione estremamente grave del protocollo, in quanto parte essenziale dell'accordo di recesso, e del diritto internazionale", ha detto Sefcovic. "L'accordo di recesso deve essere attuato, non deve essere rinegoziato, per non parlare di essere modificato unilateralmente, ignorato o annullato", ha aggiunto. "Non si può sottolineare abbastanza che il protocollo è specificamente concepito per proteggere l'Accordo del Venerdì Santo e i risultati del processo di pace, compreso evitare un confine duro sull'isola d'Irlanda. Riconosce le circostanze uniche dell'Irlanda del Nord, consentendo alla crescita e alla prosperità di continuare", ha proseguito. Su questi tempi, Regno Unito e Ue continueranno a lavorare nei prossimi giorni e settimane e Sefcovic ha detto di aver chiesto che la prossima riunione della rispettiva commissione dedicata si tenga al più tardi all'inizio di ottobre. (Beb)