- "Noi di Fratelli d'Italia lo abbiamo detto sin dall'inizio ma nessuno ci ha ascoltato. Il reddito di cittadinanza è finito nelle tasche di truffatori e di delinquenti. Dieci miliardi di euro spesi non per creare lavoro ma per assistenzialismo. Perciò, il reddito di cittadinanza va abolito non modificato". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, al Tg2. (com)