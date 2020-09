Speciale scuola: Unità crisi Lazio, iniziati test rapidi Covid al liceo Manara a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate questa mattina le operazioni di screening con i test antigenici rapidi al liceo statale Manara, il primo della città di Roma, grazie all'impegno della Asl Roma 3 e delle Uscar. Lo afferma l'Unità di crisi del Lazio per l'emergenza Coronavirus sul portale Salute Lazio. "La dirigente scolastica, dott.ssa Atala Grattarola, ha manifestato, in una telefonata intercorsa con l'assessore alla sanità delle Regione Lazio, Alessio D'Amato, apprezzamento e ringraziamento per l'attività intrapresa per garantire la salute dei giovani, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico. Presto lo screening verrà esteso a tutte le scuole con priorità nei plessi dove si sono verificati casi". (Rer)