Speciale scuola: Molise, consigliere Romagnuolo, subito uno scuolabus per il comune di Lupara

- "Nessuno deve essere lasciato solo e nessuno deve essere lasciato indietro. Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di Lupara (Cb), non avendo né la scuola in paese e né un proprio scuolabus, sono costretti con grandi sacrifici a frequentare l'Istituto Omncomprensivo Statale di Casacalenda. Per questo, sarò sempre a loro fianco". È quanto dichiarato da Aida Romagnuolo, consigliere regionale del Molise. "Il comune di Lupara - ha continuato Romagnuolo - è sprovvisto di un suo scuolabus che consenta il trasporto dei ventidue alunni, e i genitori, quotidianamente e in orario lavorativo, sono costretti a accompagnarli a Casacalenda con i propri mezzi sia per l'entrata che per l'uscita da scuola. I servizi di trasporto attualmente garantiti nella zona - ha proseguito - sono soltanto quelli pubblici affollati e frequentati da numerosi lavoratori peraltro in servizio presso fabbriche ed ospedali, che potrebbero mettere a repentaglio la salute degli alunni e quella dei loro compagni di classe, considerata l'emergenza Covid in atto". (Gru)