Speciale scuola: Yemen, ribelli sciiti Houthi colpiscono con un razzo un istituto nella città di Mareb

- Proseguono gli scontri tra le parti in conflitto in Yemen, nonostante l'accordo raggiunto a Ginevra tra i ribelli sciiti Houthi e il governo riconosciuto con sede ad Aden per lo scambio di 1.081 prigionieri. I ribelli filo-iraniani hanno lanciato un nuovo attacco contro la città di Mareb, colpendo anche edifici civili, tra cui una scuola, con missili balistici. Secondo quanto riferisce l'emittente "al Arabiya", un missile ha colpito la scuola al Mithaq pochi minuti dopo la fine di una festa in commemorazione della rivoluzione contro il regime dell'imamato avvenuta nel 1962 che ha trasformato il paese in una Repubblica. I ribelli Houthi infatti si dicono eredi dell'imamato che ha governato lo Yemen in passato. (Res)