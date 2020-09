Brexit: Sefcovic, Ue pienamente impegnata per recesso in tempi certi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è pienamente impegnata a conseguire un'attuazione piena, tempestiva ed efficace dell'accordo di recesso entro il tempo rimanente disponibile, in modo costruttivo, a piena velocità e in buona fede. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, dopo l'incontro di oggi, il terzo, della commissione mista tra Unione europea e Regno Unito. "Nel complesso, la riunione odierna della commissione mista ha mostrato l'urgente necessità di passare a una marcia superiore e, pertanto, la prossima commissione mista entro metà ottobre dovrebbe fare il punto sui risultati raggiunti dalle commissioni specializzate", ha detto. "L'Ue è pienamente impegnata a conseguire un'attuazione piena, tempestiva ed efficace dell'accordo di recesso entro il tempo rimanente disponibile, in modo costruttivo, a piena velocità e in buona fede", ha aggiunto,(Beb)