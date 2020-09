Egitto: due presunti terroristi uccisi in scontro a fuoco a Qalubyia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due presunti terroristi sono rimasti uccisi oggi in una sparatoria con le forze di sicurezza nell’area di Al Qalaj, nel governatorato di Qalubyia, nel delta del Nilo, in Egitto. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero dell’Interno. La sparatoria è scoppiata dopo l’irruzione degli agenti in un appartamento, utilizzato dai due uccisi come nascondiglio. I due terroristi uccisi pianificavano di compiere attacchi “ostili” nel prossimo periodo e facevano parte di una cellula smantellata lo scorso aprile dopo l’assassinio del colonnello Mohamed al Hofi. Lo scorso aprile sette membri della cellula terroristica erano stati uccisi prima che compissero degli attacchi in concomitanza con le festività copte.(Cae)