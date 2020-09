Sport: Generali partner di Barcolana 2020 per sostenere territorio di Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali continua ad essere al fianco di Barcolana 2020, la popolare regata velica che si terrà l’11 ottobre nel Golfo di Trieste in un momento eccezionale per il Paese, supportando lo sport e il territorio. Salute, sostenibilità, inclusione sono temi centrali per Generali, presenting partner di Barcolana, che sostiene da più di 40 anni per offrire agli amanti dello sport e alla comunità di Trieste un evento spettacolare che ha attirato sempre più interesse da parte di velisti e spettatori. In questa edizione, organizzata nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19, ci sarà un’attenzione particolare al territorio e al suo rapporto con il mare. Un evento che vuole sensibilizzare attraverso la vela l’attenzione all’ecosistema, alle pratiche sostenibili per vivere consapevolmente lo sport e beneficiare in termini di benessere e salute di una corretta e sana attività condivisa tra le persone. Un obiettivo perseguito con il Trofeo Generali che quest’anno premierà il team misto guidato da una donna timoniere primo classificato. (segue) (com)