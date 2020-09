Sport: Generali partner di Barcolana 2020 per sostenere territorio di Trieste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un impegno a favore della Diversity&Inclusion che Generali rinnova, dopo le scorse edizioni che hanno visto la partecipazione e la testimonianza di veliste internazionali, riconoscendo alla skipper vincitrice un percorso di coaching e leadership personalizzato da Generali Academy. Far leva sulle diversità per Generali significa creare valore a lungo termine, essere innovativi, sostenibili per fare la differenza. Inoltre, Generali allestirà presso l’Infopoint di Barcolana, in piazza Unità, un punto video dedicato al meteo con aggiornamenti in tempo reale su vento, maree e condizioni generali per i velisti e per il pubblico. “Generali è al fianco di Barcolana in un’edizione speciale – ha affermato il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola – che misura la capacità di una comunità di far fronte a eventi eccezionali rispondendo con soluzioni nuove. E’ un’occasione per riflettere sui mutamenti come opportunità di cambiamento: salute, sostenibilità, inclusione sono le parole chiave di questa edizione che trovano nello sport l’occasione di esprimersi. Un’edizione resa possibile grazie al lavoro comune di istituzioni pubbliche e private, per offrire a tutti un’occasione sana e sicura di divertimento, rispettosa del mare, del territorio e delle persone”. (com)