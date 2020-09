Tunisia-Algeria: ministro Esteri Boukadoum a sorpresa in visita a Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Algeria, Sabri Boukadoum, è arrivato oggi a Tunisi per una visita di lavoro a sorpresa di un giorno. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri tunisino via Twitter. “Durante questa missione, che si inserisce nel quadro delle ottime relazioni bilaterali tra i due paesi e popoli fratelli, il ministro sarà ricevuto dal presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, e dal primo ministro, Hichem Mechichi”, riferisce il dicastero. Si tratta della prima visita di un ministro degli Esteri in Tunisia dopo l’insediamento del nuovo governo tecnico guidato dall'ex ministro dell'Interno Mechichi lo scorso 2 settembre. Nei giorni scorsi, la stampa tunisina aveva riferito che la diplomazia algerina sta lavorando per preparare la visita del capo dello Stato, Abdelmajid Tebboune, nel paese vicino. Da parte sua, il presidente tunisino Saied si era recato in missione ufficiale in Algeria lo scorso mese di febbraio nella sua prima visita oltreconfine dopo la fugace apparizione in Oman del gennaio scorso, in occasione dei funerali del sultano Qaboos bin Said Al Said. (Tut)