Russia-Moldova: Putin augura a Dodon buona fortuna in vista delle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha augurato all’omologo moldavo, Igor Dodon, buona fortuna per le elezioni presidenziali e ha espresso la speranza che lo sviluppo delle relazioni tra Mosca e Chisinau prosegua anche dopo quest’appuntamento. "Mi auguro vivamente che dopo le elezioni presidenziali, che si terranno letteralmente tra un mese - e, a proposito, desidero augurarvi oggi successo - potremo continuare il lavoro che avete iniziato per ripristinare i nostri legami interstatali e svilupparli", ha detto Putin durante i suoi colloqui con Dodon svoltisi oggi in videoconferenza. Il presidente russo ha osservato che gli ultimi anni sono stati difficili nelle relazioni russo-moldave. "Ma grazie ai vostri sforzi, ultimamente abbiamo migliorato questi rapporti", ha aggiunto il capo dello Stato russo. Le elezioni presidenziali nella repubblica sono previste per il primo novembre. (Rum)