Spagna: ministro Esteri su condanna Torra, rispettosi delle decisioni del sistema giudiziario

- La Spagna è uno stato di diritto "in cui vige la separazione dei poteri" e, dunque, bisogna essere "estremamente rispettosi delle decisioni del sistema giudiziario". Lo ha affermato la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, a margine dell'incontro con l'omologo sloveno, Anze Logar, nel commentare la condanna del presidente della Catalogna, Quim Torra, ad un anno e mezzo per disobbedienza. Durante l'incontro di oggi a Madrid sono stati affrontati temi di interesse comune in ambito europeo ed internazionale e la ministra Spagnola ha dichiarato che appoggerà la presidenza dell'Ue della Slovenia prevista per la seconda metà del prossimo anno. (Spm)