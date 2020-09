Brexit: Sefcovic, sta finendo tempo per attuare misure per protocollo Irlanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tempo per attuare le misure operative necessarie per dare attuazione al protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord sta finendo. Lo ha ricordato il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, dopo la terza riunione della commissione mista Ue-Regno Unito. "Passando al protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord, la finestra di opportunità per attuare le misure operative necessarie per il suo funzionamento si sta rapidamente chiudendo", ha detto. "Ho quindi ribadito l'urgente necessità per il Regno Unito di accelerare i suoi lavori su tutti gli aspetti del protocollo e in particolare per quanto riguarda i controlli sanitari e fitosanitari; i sistemi informatici doganali; e la registrazione dei commercianti dell'Irlanda del Nord ai fini dell'imposta sul valore aggiunto", ha spiegato. "Accogliamo con favore il fatto che il Regno Unito si stia ora impegnando su alcune delle decisioni della commissione mista che devono essere adottate entro la fine dell'anno per attuare pienamente il protocollo. Ma rimangono molte questioni difficili e le posizioni del Regno Unito sono molto diverse da ciò che l'Ue può accettare", ha concluso. (Beb)