Balcani: capo missione Osce a Belgardo Orizio, durante pandemia abbiamo dato aiuto concreto

- Dall'inizio della pandemia la missione in Serbia dell'Organizzazione europea per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha offerto un aiuto concreto alle persone. Lo ha dichiarato oggi Andrea Orizio, capo della missione Osce a Belgrado, nel corso della conferenza "Balkan Perspectives 2020", organizzata dalla Nato Foundation a Roma. "Nel corso della pandemia, la nostra missione ha fornito la sua assistenza in maniera concreta: abbiamo raggiunto le persone in difficoltà e abbiamo lavorato con le forze di polizia per fermare la diffusione delle attività illegali", ha detto Orizio, sottolineando il ruolo dell'organizzazione nella regione. "Siamo un alleato onesto dal 2001, la nostra assistenza è sempre più richiesta. Sosteniamo la libertà dei media, la lotta al crimine organizzato, la lotta alla corruzione e sosteniamo il miglioramento delle condizioni elettorali", ha concluso Orizio. (Res)