Russia-Kirghizistan: Putin incontra omologo Jeenbekov a Sochi, sosteniamo sempre il dialogo

- La Russia non interferisce mai negli affari interni di altri paesi e sostiene sempre gli sforzi volti a stabilizzare la situazione e il dialogo tra le forze politiche. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con l'omologo kirghiso Sooronbai Jeenbekov. "Non interferiamo mai negli affari interni dei nostri vicini, di altri paesi in generale. Ma sosteniamo sempre gli sforzi volti a stabilizzare la situazione, ad un dialogo a tutti gli effetti tra le forze politiche, e sosteniamo sempre l'attuale governo nel suo tentativo di stabilizzare la situazione. Ci relazioneremo mantenendo la stessa linea in relazione al Kirghizistan, anche fornendo sostegno economico", ha dichiarato Putin, ripreso dall'ufficio stampa del Cremlino. Jeenbekov ha sollevato come di consueto durante le riunioni ad alto livello, la questione del sostegno ai cittadini del paese centro-asiatico che lavorano in Russia.(Rum)